Na retomada do Gauchão, Novo Hamburgo e Aimoré empatam no Clássico do Vale

Novo Hamburgo e Aimoré se enfrentaram nesta quinta-feira (23), pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Clássico do Vale, disputado em Lajeado, na Arena Alviazul, acabou empatado em 1 a 1. Estreando o técnico Márcio Nunes, o Noia mostrou entrosamento, mesmo com pouquíssimo tempo de preparação, e saiu na frente, aos 32 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Diego Ivo, de cabeça.

A equipe hamburguense parecia que ia sair com os três pontos, só que no finalzinho, aos 43 minutos do segundo tempo, Bruno Ferreira foi extremamente feliz ao marcar um gol olímpico e deixar tudo igual.

Em princípio, os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 19h, pela 5ª rodada do Estadual. O Novo Hamburgo encara o São José, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Já o Índio Capilé recebe o São Luiz, no Cristo Rei.