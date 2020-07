Aos 54 anos, Mike Tyson anuncia volta aos ringues em luta de exibição

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Aos 54 anos, o ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson anunciou nesta quinta-feira (23) que retornará aos ringues para uma luta de exibição contra Roy Jones Jr., 51 anos. O combate entre os dois norte-americanos está marcado para o dia 12 de setembro, em Los Angeles. Não há informações sobre a possibilidade de a Dignity Health Sports Arena, local escolhido para a luta, receber público.

"Eu estou de volta", escreveu Tyson em seu Twitter. Ele também publicou na rede social vídeo de um dos seus treinamentos para o retorno, como vem fazendo há semanas, em uma bem-sucedida campanha de marketing que mobilizou atenções da imprensa internacional.

A última luta como profissional do ex-campeão do peso-pesado, ícone do esporte nos anos 1980 e 1990, foi há 15 anos, quando perdeu para o irlandês Kevin McBride. Ele venceu 50 combates na carreira (44 por nocaute) e perdeu 6.

Jones Jr. foi campeão mundial em quatro categorias, de 1993 a 2004, inclusive dos pesados. Sua última luta foi em 2018. Seu cartel tem 66 vitórias (47 por nocaute) e 9 derrotas. Também foi medalhista olímpico nos Jogos de Seul 1988, quando ficou com a medalha de prata.