No dia seguinte ao Grenal, Juventude vence Caxias por 2 a 0 no Jaconi

mais um clássico foi jogado em Caxias do Sul. Na rodada que marca o retorno do Gauchão,No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude bateu o Caxias por 2 a 0, com gols do atacante Breno Lopes e do lateral Igor. Com a vitória no Caju, o time treinado por Pintado vai a 4 pontos e ocupa a segunda colocação do grupo A, liderado pelo Inter.

Contudo, em caso de vitória do Novo Hamburgo, que joga contra o Aimoré às 15h, no clássico do Vale dos Sinos, o Anilado retoma novamente a vice-liderança da chave.

sendo ultrapassado pelo Esportivo, que ontem empatou com o Ypiranga por 2 a 2, na Arena Alviazul, em Lajeado, e chegou aos mesmos 7 pontos da equipe grená. Para o Caxias, a derrota trouxe prejuízo na tabela. Diante do revés por dois gols de diferença, o campeão do primeiro turno do estadual caiu para a terceira posição,

Na próxima rodada, a quinta do returno, o Caxias joga em casa contra o Pelotas, enquanto o Juventude enfrentará o Brasil, fora de casa. Ambas entrarão em campo às 17h, no domingo (16).