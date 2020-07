Curso de Jornalismo da Pucrs promove evento sobre inclusão e democracia no esporte

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O esporte além do entretenimento. Sob essa perspectiva, a escola de Comunicação, Artes e Design - Famecos da Pucrs promove, nesta quinta-feira (23), o evento "Jornalismo: Esporte, inclusão e democracia", com intuito de debater questões sociais aliadas ao esporte, como inclusão e democracia.

Para isso, estarão presentes mais de 20 personalidades da comunicação e do meio esportivo participando como convidados. Dentre eles, estarão Alice Bastos Neves, Taynah Espinoza, Juca Kfouri, Fernanda Garay e Walter Casagrande Jr., dentre outros.

Eu Sou Famecos. O evento, que vai das 16h às 22h, contará com seis oficinas abordando temas distintos na sua programação. A mediação de cada uma delas será feita por um professor da Famecos. Veja a lista de temas e horários: A transmissão será realizada pelo Facebook do

É Tudo com elas (16h)

Racismo e preconceito (17h),

O Jornalismo como arma na luta contra o racismo (18h)

A democracia no esporte (19h)

Inclusão e diversidade (20h)

Jornalismo, Esporte, Inclusão e Democracia (21h)

“Muitas pessoas têm o esporte como algo fundamental na vida e por isso ele não pode ser tratado apenas como divertimento. E nada melhor do que debater isso na Universidade com pessoas que fazem esse dia a dia acontecer", afirma o coordenador do curso de Jornalismo da Pucrs, Fábian Chelkanoff Thier.