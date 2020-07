Ypiranga e Esportivo empatam em 2 a 2, na reabertura do Estadual

Foram longos 129 dias sem a bola rolar no Rio Grande do Sul. Só que nesta quarta-feira (22), o Campeonato Gaúcho voltou a ter jogos e com bastante gols. Na Arena Alviazul, em Lajeado, Ypiranga e Esportivo empataram em 2 a 2, pela 4ª rodada do segundo turno da competição. A equipe de Bento Gonçalves saiu na frente, sofreu a virada, mas conseguiu o empate na etapa final.

pandemia do novo coronavírus Seguindo todos os protocolos sanitários e de saúde, devido à, a partida foi disputada com portões fechados. O confronto entre as equipes foi extremamente movimentado, com alternância à frente do marcador. No primeiro tempo, Gullithi abriu o placar para o Esportivo, mas Neto empatou a partida. Já na segunda etapa, Reinaldo virou e deixou o Canarinho em vantagem, mas no fim, Xaro decretou a igualdade, com um belo chute.

As equipes voltam a campo no final de semana para enfrentar a dupla Grenal. Ainda sem a rodada totalmente confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol, no sábado (25), às 19h, em Bento, o Esportivo recebe o Inter. No domingo (26), às 11h, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, o Ypiranga encara o Grêmio.