CBF divulga tabela com as dez primeiras rodadas do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta quarta-feira (22) a tabela detalhada das dez primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. A entidade também publicou o calendário com as nove primeiras rodadas da Série B.

Atrapalhada pela pandemia do novo coronavírus, a principal competição nacional terá seu início no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto e tem previsão de encerramento em fevereiro de 2021. A ordem dos confrontos manteve a decisão do conselho técnico da entidade, realizado ainda em 27 de fevereiro deste ano.

O Campeonato Paulista, que retoma sua disputa nesta quarta, poderá forçar mudanças nas primeiras rodadas do Brasileiro. Isso porque o segundo jogo da decisão do Estadual acontecerá no dia 8 de agosto, podendo causar um conflito de datas com paulistas que chegarem até a final.

A Federação Paulista de Futebol e a CBF já conversaram sobre essa possibilidade e os clubes envolvidos na decisão do Estadual terão seus jogos do Nacional remarcados. Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino são os times da elite paulista que também disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Na tabela divulgada pela confederação, foram consideradas as cidades e estádios em que os clubes atuam como mandante, mas as sedes poderão sofrer mudanças de acordo com a situação e a política sanitária de cada estado ou cidade. Em caso de necessidade de troca do local da partida, os clubes precisarão comunicar a CBF até dez dias antes da data do jogo.

Confira os jogos e horários da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (8/8)

19h - Fortaleza x Athletico-PR, Arena Castelão

19h30min - Coritiba x Inter, Estádio Couto Pereira

21h - Sport x Ceará, lha do Retiro

Domingo (9/8)

11h - Botafogo x Bahia, Estádio Nilton Santos

16h - Flamengo x Atlético-MG, Maracanã

16h - Santos x Red Bull Bragantino, Vila Belmiro

16h - Corinthians x Atlético-GO, Arena Corinthians

16h - Goiás x São Paulo, a definir

19h - Grêmio x Fluminense, Arena do Grêmio

19h45 - Palmeiras x Vasco, Allianz Parque