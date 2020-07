Inter e Grêmio voltam a campo no 'Grenal da Pandemia'

A partir das 21h30min, a dupla entra em campo no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Ao que tudo indica, o Campeonato Gaúcho recomeça nesta quarta-feira (22). A partida de abertura da 4ª rodada do segundo turno será à tarde, às 15h, na Arena Alviazul, em Lajeado, entre Ypiranga e Esportivo. À noite, Inter e Grêmio se enfrentam em um Grenal de excepcionalidades.Além do tradicional mistério que cerca um clássico, o Grenal 425 tem um ingrediente a mais: a parte médica.

jogador do Inter Em meio à pandemia, ume outro do Grêmio testaram positivo para a Covid-19 às vésperas da partida. Os departamentos médicos não confirmaram os nomes, mas eles foram afastados e deram início ao período de quarentena. Ambas as equipes se deslocaram para a Serra à tarde, depois dos treinamentos.

Após 80 dias de treinos, predominantemente físicos, os técnicos Eduardo Coudet e Renato Portaluppi são obrigados a realizar algumas mudanças na escalação devido às ausências por problemas médicos. Um dos protocolos adotados para o retorno do Gauchão é limitar o número de jogadores que viajam a 17. Além dos 11 titulares, os treinadores terão seis opções no banco de reservas. Devido à pandemia, a Fifa autorizou que os times possam realizar cinco alterações ao longo dos jogos, podendo ser feitas em três momentos.

Mesmo sem confirmar nomes, uma das ausências especuladas no Colorado é o zagueiro Bruno Fuchs. Ele deve ser substituído por Rodrigo Moledo. Outra baixa no lado vermelho é Thiago Galhardo, dando lugar ao meia D'Alessandro. A provável escalação para o retorno do Inter deve ter Marcelo Lomba; Saravia, Cuesta, Moledo e Moisés; Musto, Edenilson, Boschilla, D'Ale e Marcos Guilherme; Guerrero.

Com o Grêmio não é diferente. Com um caso confirmado na segunda-feira , Portaluppi será obrigado a adequar a escalação que vinha mandando a campo antes da paralisação por conta do coronavírus. O grupo que viajou ontem para Caxias do Sul não contou com Cortez, novo titular da lateral-esquerda, com a volta de Caio Henrique para a Espanha. Outras três ausências são o zagueiro David Braz, o volante Lucas Silva e o meia Thiago Neves. A partir do grupo à disposição, o Tricolor pode ter Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyere e Everton; Diego Souza.

Daniel Bins estreia no apito em clássicos Grenais