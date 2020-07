Grenal 425: Dupla volta a campo em meio à pandemia de coronavírus

Em meio às incertezas da tabela de jogos e após a indefinição do local da partida, Inter e Grêmio voltam a campo nesta quarta-feira (22), às 21h30min, nosem a presença do público. Sem atuar desde o dia 15 de março, quando a dupla disputou a última partida antes da paralisação do futebol no País, os técnicos Eduardo Coudet e Renato Portaluppi tinham algumas convicções e ajustavam os últimos detalhes dos times, que disputavam, além do Gauchão, a Libertadores da América. A partida desta quarta-feira é válida pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Após quase 80 dias de treinamentos, sendo 70 desses de trabalhos físicos,