Conmebol confirma nova tabela da Libertadores, com Grenal para o dia 23 de setembro

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus na América do Sul, a Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela para a volta da Copa Libertadores, com reinício previsto para o dia 15 de setembro. Restam ainda quatro rodadas a serem disputadas pela fase de grupos, já que, até o momento da paralisação da competição haviam sido disputados apenas dois jogos. Além de Grêmio e Inter, disputam o campeonato as equipes brasileiras do Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Athletico-PR.

A dupla Grenal faz parte do Grupo E, voltando a campo no mesmo dia, em 16 de setembro, uma quarta-feira. O Inter recebe em casa, às 19h15min, os mexicanos do América de Cali. Já o Grêmio vai ao Chile, às 21h30min, para enfrentar o Universidad Católica. O segundo clássico pela competição será disputado no dia 23, uma semana depois do retorno, no Beira-Rio. Todos os jogos que faltam não terão a presença de público.

A final, em jogo único será disputada no Maracanã, no mês de janeiro de 2021. Após definidos os dois primeiros colocados de cada chave, a Libertadores parte para as fases de mata-mata. Ao todo, faltam 11 datas para o término do torneio – quatro jogos da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas e outras duas da semi.

Confira os jogos restantes da dupla Grenal