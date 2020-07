Bra-Pel é adiado e tabela do Gauchão muda mais uma vez

Não está fácil para ajustar a tabela na retomada do Campeonato Gaúcho. Após um atleta do Pelotas testar positivo para a Covid-19, a prefeita da cidade, Paula Mascarenhas, proibiu a realização do clássico Bra-Pel, marcado para a próxima quinta-feira, pela 4ª rodada do segundo turno. Com isso, a Federação Gaúcha de futebol (FGF) adiou o duelo em data que será divulgada nos próximos dias. Outra alteração em relação à tabela apresentada na sexta-feira foi em Novo Hamburgo. A administração municipal vetou jogos na cidade e o clássico com o Aimoré passou para o estádio Cristo Rei.

Em Pelotas, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, concluiu que todos os jogadores que treinaram com o companheiro positivado para o coronavírus, na quarta-feira passada, devem se manter isolados por 14 dias, a partir do dia 15 de julho, seguindo os protocolos estabelecidos pelos governos do Estado e do município. Outros atletas da dupla Bra-Pel haviam testados positivamente, no entanto, não tinham participado de treinamentos.

Logo após a decisão da prefeita Paula Mascarenhas, a FGF informou que irá cumprir a determinação municipal em adiar a partida, inicialmente prevista para quarta-feira. A nova data do clássico será comunicada assim que houver uma definição.

No Vale do Sinos, após a prefeitura de Novo Hamburgo vetar a disputa de partidas na cidade, a FGF comunicou na tarde deste domingo a troca de estádio na realização do clássico do Vale, entre o Noia e o Aimoré. Já que a presença de público está proibida, o jogo foi confirmado para a casa do índio Capilé. O duelo será na próxima quinta-feira, às 21h30min, no estádio Cristo Rei.

Os demais jogos da rodada de retorno do Gauchão 2020 estão confirmados, com o Grenal disputado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, quarta-feira, às 21h30min. A partida marcará a volta da competição, suspensa desde o dia 15 de março, por conta da pandemia do coronavírus. Acompanhe ao lado a rodada completa do Estadual.