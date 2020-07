Deiveson Figueiredo finaliza Benavidez e é campeão do UFC

Com uma atuação incomum para uma disputa de título, Deiveson Figueiredo foi implacável e atropelou Joseph Benavidez, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro finalizou o norte-americano com um mata-leão aos 4min48 do primeiro round e se tornou o novo campeão peso-mosca (até 57kg) do UFC.