Fórmula 1 confirma dois casos de Covid-19 na terceira bateria de testes

A direção da Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira (17) os dois primeiros casos do novo coronavírus no paddock desde o começo da temporada 2020, ocorrido há duas semanas na Áustria. A categoria anunciou que, dos quase cinco mil testes realizados antes do GP da Hungria, dois tiveram resultado positivo para infecção da Covid-19. Os contaminados, sem ter as suas identidades reveladas, foram isolados imediatamente.