WSL cancela edição do Mundial de Surfe e inicia a próxima em novembro

A World Surf League (WSL) comunicou nesta sexta-feira (17) que cancelou sua temporada 2020. De acordo com a entidade, o objetivo é preservar a saúde de atletas, funcionários, fãs e comunidades que recebem suas etapas.

"Após muita consideração e extensas discussões com nossos principais colaboradores, tomamos a decisão de cancelar as temporadas do Championship Tour e do Qualifying Series este ano, devido à pandemia de Covid-19", disse o CEO da WSL, Erik Logan.

"Acreditamos que o surfe é um dos esportes que precisam de muita segurança para ser realizado nesta época. Temos um enorme respeito pelas preocupações contínuas de muitas pessoas na nossa comunidade, enquanto o mundo trabalha para solucionar tudo isso", completou.

Isso não significa, porém, que a WSL não preveja etapas para 2020. Isso porque a liga pretende iniciar a temporada de 2021 ainda neste ano, no Havaí. No mês de novembro para as mulheres, na ilha de Maui, e em dezembro para os homens, na ilha de Oahu.

O comunicado da entidade deixa claro que isso dependerá da aprovação das autoridades locais e das possíveis restrições para viagens internacionais vigentes na época.

A próxima temporada manterá mudanças de formato que já haviam sido anunciadas. Com isso, os títulos mundiais de 2021 serão definidos em setembro, em um evento de único dia chamado "The WSL Finals".

Após o término da temporada de dez etapas do Championship Tour (a da França saiu do calendário por conta das mudanças de data), as cinco mulheres e os cinco homens mais bem ranqueados participarão de um evento em formato mata-mata para definir o campeão. Antes, o vencedor era definido pelo desempenho ao longo de todas as etapas, com a possibilidade de descartes.

A principal motivação para a mudança foi o sucesso do embate direto entre os brasileiros Italo Ferreira e Gabriel Medina na decisão de Pipeline, no Havaí, em dezembro de 2019, que deu ao atleta potiguar seu primeiro título da WSL.