Grenal que marcará retomada do Gauchão será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou nas redes sociais que a partida entre Internacional e Grêmio, na quarta-feira (22), será disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo marca o retorno do futebol no Rio Grande do Sul, integrando a quarta rodada do segundo turno do Gauchão Ipiranga 2020.