Jorge Jesus acerta com Benfica e deixará o Flamengo após cinco títulos

Jorge Jesus deixará o Flamengo. Mesmo que ainda sem a confirmação do clube carioca, o treinador retornará ao Benfica, onde foi tricampeão nacional. Em pouco mais de um ano à frente do time carioca, Mister conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Estadual do Rio de Janeiro. Os cinco títulos superam o número de derrotas no comando rubro-negro.

O português chegou ao clube no início de junho de 2019, após a demissão de Abel Braga. Em pouco tempo, conseguiu convencer os atletas de suas ideias de jogo e levou o Flamengo à conquista de títulos importantes.

No Brasileirão, a equipe engatou uma sequência de vitórias que culminou na melhor campanha de uma equipe na história dos pontos corridos desde 2005, quando o Nacional passou a ter 20 times. Com 28 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, o Flamengo somou 90 pontos e encerrou o jejum de dez anos sem títulos no Nacional.

Na Libertadores, o Mengão deu fim a um jejum muito mais incômodo que o do Brasileiro. O último e único título continental havia sido em 1981. Na final, em Lima, foi especial não só pela conquista do título, mas pela forma como foi construída a vitória sobre o River Plate (ARG). A derrota até os 42 minutos do segundo tempo foi evitada por Gabigol, em um intervalo de três minutos, marcou duas vezes e definiu a Libertadores.

No Mundial de Clubes, os cariocas até fizeram frente ao Liverpool, mas os comandados de Jürgen Klopp não deixaram passar a oportunidade de faturar mais uma taça e venceram o Flamengo por 1 a 0, na prorrogação, gol do brasileiro Roberto Firmino.

Neste ano, antes da parada em razão da pandemia do coronavírus, Jorge Jesus conseguiu ainda os títulos da Recopa Sul-Americana, sobre o Independiente del Valle (EQU), da Supercopa do Brasil, diante do Athletico. Na controversa volta do futebol carioca, ainda faturou o Estadual sobre o Fluminense, na última quarta-feira (15).

A saída para o Benfica já era especulada há semanas e o silêncio do treinador sobre o tema causava desconforto nos bastidores. Em junho, após intensas negociações, Jesus havia renovado seu vínculo até junho de 2021.

Porém, o interesse do Benfica, que prometeu ao treinador a montagem de uma equipe forte para a próxima Champions League, seduziu o técnico, que retornará ao time pelo qual conquistou três vezes o Campeonato Português.