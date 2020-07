Porto Alegre mantém suspensão de jogos de futebol; Grenal segue em aberto

Diante do aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI, a prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira (17) que a realização de jogos de futebol segue restrita temporariamente. O Grenal previsto para a quarta-feira (22) continua em aberto e será decidido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

"Apesar do acompanhamento técnico e de protocolos criados pela Federação Gaúcha de Futebol, o momento da pandemia na cidade não permite a realização de eventos desse porte", afirma a prefeitura, em nota. A medida considera o aumento da taxa de contaminação pelo novo coronavírus e, de acordo com o município, seguirá tendo acompanhamento das equipes técnicas da Secretaria de Saúde.

O local do Grenal 425, que marca a volta do futebol no Rio Grande do Sul,. Havia expectativas de que a partida. Com a opção vetada, cabe à FGF a decisão de realizar a partida em outro município.