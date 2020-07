Atletas gaúchos embarcam nesta sexta-feira para missão do COB em Portugal

Visando dar mais segurança e tranquilidade para que atletas do atual ciclo olímpico possam treinar, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) embarca nesta sexta-feira atletas brasileiros para treinar em Portugal. Após alterações nas datas e ajustes na logística, esportistas do Grêmio Náutico União (GNU) e da Sogipa passarão o período de um mês no país lusitano, podendo ser prorrogado, dependendo da modalidade.

Os treinos serão realizados no Complexo Desportivo de Rio Maior, equipamento público-privado localizado a 75 quilômetros de Lisboa, que receberá a maior parte da delegação, e em Sangalhos, nos casos da ginástica rítmica. A escolha por Portugal se deve ao fato de o país estar em estágio avançado no combate à pandemia de coronavírus e pelo bom relacionamento entre os dois comitês.

Seguindo protocolos sanitários e de saúde, os atletas permanecerão isolados no hotel até realizarem a testagem para Covid-19, o que ocorrerá 48 horas após o desembarque. Antes do embarque, eles também se isolaram por 72 horas. Por parte da GNU, a delegação será composta por Viviane Jungblut (Natação), Vitória Guerra (Ginástica Rítmica) e Luis Porto (Ginástica Artística), além do treinador Christiano Klaser (Natação).