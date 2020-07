FIFA anuncia o calendário da Copa do Mundo do Catar, em 2022

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (15), o calendário da Copa do Mundo do Catar. A abertura será no dia 21 de novembro e a disputa da final, em 18 de dezembro de 2022. Em comparação às últimas edições da competição, o número de jogos por dia na fase de grupos aumentou de três para quatro. Dessa forma, teremos todas as partidas desta primeira etapa em 12 dias, com previsão de quatro horários diferentes preestabelecidos: 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília). A entidade, entretanto, admite fazer alteração após o sorteio final, que deverá acontecer em março, no mesmo ano do evento.

Também foram definidos os jogos de abertura e a decisão. A estreia envolvendo os anfitriões será no estádio Al Bayt, com capacidade para 60 mil espectadores. A arena leva o nome e a forma das tendas tradicionais usadas pelos povos nômades na região do Golfo. Já o campeão do mundo de 2022 será conhecido no estádio Lusail, para 80 mil torcedores. O local conta com formas decorativas de tigelas encontradas em todos os países de origem árabe.

A FIFA informou ainda que a comercialização dos ingressos do chamado programa de hospitalidade começará no final do ano. O plano promete benefícios e serviços exclusivos para aqueles que o adquirirem. Já o público em geral que desejar assistir o Mundial presencialmente deverá esperar a entidade divulgar detalhes sobre a aquisição de bilhetes.