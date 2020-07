FGF confirma retorno do futebol com Grenal no dia 22 de julho

Após quatro meses sem futebol no Rio Grande do Sul, o Grenal 425 marcará o retorno da modalidade no Estado. O clássico, válido pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, foi confirmado para o próximo dia 22, quarta-feira, às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. Sem a presença de público, a partida será transmitida em tevê aberta. A definição ocorreu nesta terça-feira (14), após uma videoconferência entre os clubes participantes e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman.

Os demais jogos do segundo turno, recheado de clássicos, serão disputados no dia 23. As partidas colocarão frente a frente os rivais Pelotas x Brasil-Pel (Boca do Lobo), Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi) e Novo Hamburgo x Aimoré (Estádio do Vale). Além destes jogos, se enfrentam Ypiranga x Esportivo (Estádio Centenário) e São Luiz x São José (Estádio Cristo Rei).

Na sequência, serão disputadas mais duas rodadas, as semifinais, em jogos únicos, e a decisão do segundo turno, em 5 de agosto. Caso o Caxias seja campeão, se tornará vencedor do Gauchão, pois também faturou o primeiro turno. Agora, se outra equipe faturar o returno, serão disputadas outras duas partidas para definir o campeão.