Porto Alegre Country Club reavalia calendário de torneios devido à pandemia de coronavírus

bandeira vermelha estipulada no Plano de Distanciamento Controlado do governo do Estado Até mesmo um esporte praticado individualmente e ao ar livre está sofrendo em meio à pandemia do novo coronavírus. O golfe não passou imune por estes tempos difíceis que mudaram a rotina de diversas modalidades praticadas no mundo. Diante disso, o Porto Alegre Country Club (PACC) suspendeu todo o seu calendário de competições. No momento, em virtude da, o campo e todas as demais instalações do clube, localizado na Zona Norte da Capital, também estão fechados.

O capitão de Golfe Ramiro Davis, que integra a diretoria do PACC, ressalta que o ano atípico vivido no mundo atingiu a programação do clube, que avalia sistematicamente a organização de um novo calendário de atividades e competições ainda nesta temporada, seguindo as informações prestadas pelas autoridades públicas. "Pretendemos reorganizar a nossa agenda e tentar cumpri-la o quanto for possível. O foco será nos principais torneios do clube, em especial o nosso Aberto Sul-brasileiro, que chega a 70ª edição em 2020", explica.

Ao longo deste ano, o Country Club funcionou normalmente até meados de março. Depois disso, em meio à pandemia, a autorização foi exclusiva para o uso do campo por cerca de 40 dias, sem acesso as demais instalações sociais e esportivas. A direção adotou todos os protocolos sanitários e de saúde indicados pelas autoridades do Estado e do município.

"O golfe é um esporte bastante seguro, porque é jogado ao ar livre, individualmente, sem contato físico e em uma área de aproximadamente 50 hectares. Ainda assim, adotamos rígidos protocolos de distanciamento social, condutas de prevenção, utilização de máscara e álcool gel, principalmente no manuseio dos tacos e das bolinhas, e na locomoção pelo campo", relata Davis.

Assim como toda modalidade que depende da prática e da rotina diária de treinos, o impacto da suspensão das atividades atinge em cheio os golfistas. "O golfe é um esporte que precisa de muita repetição e constância no treinamento. Paradas longas dificultam bastante a volta ao nível anterior, principalmente dos jogadores de alto rendimento", relata o capitão do PACC.

Na parte social, de acordo com Davis, o clube não poderia ficar alheio aos problemas provocados pela pandemia. Faz parte do DNA dos associados auxiliar os que precisam. "O clube é apoiador de um grande grupo, formado por sócios, que ajuda periodicamente com cestas básicas pessoas em vulnerabilidade, entre elas carregadores de tacos que prestam serviços esporádicos", exemplifica.