A 10 dias do retorno do Gauchão, clubes fazem últimos ajustes

Serão mais de 120 dias sem a bola rolar no Rio Grande do Sul. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Federação Gaúcha de Futebol e o governo do Estado chegaram a um consenso, e o Campeonato Gaúcho irá voltar no próximo dia 23, uma quinta-feira, com a possibilidade de o clássico Grenal ser antecipado para o dia 22, e ter transmissão ao vivo pela tevê aberta. Caso o Caxias repita a ótima primeira fase e fature o returno, fica com o título. Cabe a dupla Grenal brigar para evitar que o time da Serra vença o Gauchão 2020. Ainda restam três rodadas para fechar o segundo turno. A tabela atualizada será anunciada ao longo desta semana. E como estão os 12 clubes a 10 dias de a competição ser retomada?

Grêmio - Após confirmar a ida para Criciúma, em Santa Catarina, onde poderia realizar os treinos coletivos, a direção gremista desistiu da viagem, confirmando a sequência de trabalho no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi desembarca nesta semana em Porto Alegre, após passar a quarentena no Rio de Janeiro. Do time que venceu o São Luiz por 3 a 2 na manhã do dia 15 de março, apenas o lateral-esquerdo Caio Henrique não está mais à disposição do treinador. O Tricolor inicia hoje a 11ª semana de treinamentos.

Inter - Assim como o rival, o Colorado também trabalha a parte física a um longo período. Depois de ter o centro de treinamento oferecido pela direção do Avaí, em Florianópolis, onde há permissão para os treinos com contato, o clube permanecerá no CT Parque Gigante, seguindo os rigorosos protocolos sanitários. A novidade nesta retomada do Gauchão pode ser Rodrigo Dourado, que está em fase final de condicionamento físico e não atua há um ano. O atacante Gustavo deixou a equipe e chegou o volante Matheus Jussa.

São José - Tirando a dupla Grenal, o Zequinha é o único time gaúcho que retornou aos treinamentos físicos há oito semanas. O clube da Zona Norte de Porto Alegre irá utilizar o restante do Gauchão como preparação para o início da Série C, marcado para o dia 9 de agosto. Com a manutenção de grande parte do elenco, o São José ainda tem o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Atlético-GO, no Passo D'Areia. Na primeira partida, os gaúchos perderam por 2 a 0.

Novo Hamburgo - Após cogitar fechar as portas em meio à quarentena e demitir funcionários, a direção anilada volta à competição de cara nova. O elenco mudou bastante em relação ao que iniciou o Gauchão. A comissão técnica também foi trocada. Ben Hur Pereira saiu, e a direção foi em busca do jovem treinador Márcio Nunes, com passagens por São Paulo-RG, Ypiranga, Bagé e Grêmio Anápolis-GO. O elenco e a nova comissão técnica se reapresentam hoje para dar início aos treinamentos.

Aimoré - O Índio Capilé se reapresentou na quinta-feira passada. Na última rodada do Estadual, em 14 de março, empatou sem gols com o Juventude, no Cristo Rei. O departamento médico realizou 41 exames para a Covid-19, com atletas, comissão técnica e funcionários testando negativo. O futebol confirmou o início dos treinos para esta segunda-feira (13), seguindo todos os protocolos de saúde indicados e exigidos pelo Estado e pelo município. Para a retomada do Gauchão, o Aimoré tem o clássico com o Novo Hamburgo.

Caxias - Único time gaúcho a levantar uma taça nesta temporada. Com essa credencial, a equipe grená pode chegar ao título se vencer o segundo turno. Desde que o elenco se apresentou, no dia 7 de junho, foram realizadas três baterias de testes para o coronavírus, com três atletas diagnosticados. A direção trabalhou forte e manteve o mesmo grupo de jogadores para o técnico Rafael Lacerda. Ainda neste semestre, o Caxias deve ter o início da disputa da Série D.

Juventude - O elenco e a comissão técnica do Papo terão mudanças para a volta do regional. O Ju foi uma das equipes que mais se reforçaram, já visando a disputa da Série B do Brasileirão. Destaque para as chegadas do lateral-direito Wellington Silva, ex-Inter, e para o meia Carlos Eduardo, revelado pelo Grêmio. O treinador para a sequência da temporada é Pintado, que fará sua estreia no comando da equipe diante do maior rival, o Caxias. Após duas baterias de testes, um jogador testou positivo para Covid-19.

Esportivo - A equipe de Bento Gonçalves foi a primeira a retornar os treinos em meio à pandemia do coronavírus, antes mesmo da dupla Grenal. No dia 16 de abril, o elenco voltou aos trabalhos e foi bastante questionado por outros participantes e pela própria Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Uma semana depois, os treinos foram suspensos. A reapresentação ocorreu no dia 2 de julho, com todos os 44 exames aplicados testando negativo para Covid-19. O Tivo vai em busca do título do Interior.

São Luiz - A equipe de Ijuí respira aliviada com a decisão de não rebaixamento nesta edição do Estadual. De todo o grupo que iniciou a competição, apenas nove atletas permaneceram. Os demais foram desligados em meio à parada. O elenco inicia nesta segunda-feira (13) a terceira semana de treinamentos. Um jogador do elenco testou positivo para o coronavírus. Sem muita ambição no Gauchão, o clube já se prepara para a disputa da Série D nacional, no dia 6 de setembro.

Ypiranga - O Periquito é outro clube que utilizará as partidas restantes no Gauchão para entrosar o time para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O elenco voltou aos trabalhos ainda em junho, com a realização de testes para o coronavírus, seguida de treinos físicos. Neste segundo turno, a equipe de Erechim tem apenas um ponto conquistado e ocupa a penúltima colocação do Grupo A. O retorno será diante do Esportivo, muito provavelmente, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Pelotas - O elenco áureo-cerúleo se reapresentou no último dia 7 para a realização de testes para Covid-19. No dia seguinte, os atletas fizeram as avaliações médicas e assinaturas de contrato. O grupo será alterado radicalmente quando a bola voltar a rolar. Apenas seis atletas permaneceram e a direção foi em busca de reforços. O treinador também é novo. Após a saída de Luiz Carlos Winck, o jovem Ricardo Colbachini, de 35 anos, ex-auxiliar do Inter, conduzirá a equipe até o final do torneio.

Brasil-Pel - A única morte por coronavírus ligada ao futebol no Estado foi no clube pelotense. Após 85 dias internado, o médico José Raymundo, de 70 anos, faleceu por complicações devido à Covid-19. Como não tinha permissão para treinar nem mesmo fisicamente, o elenco xavante retomou os trabalhos na última quinta-feira (9). Após testes realizados, o grupo deu início aos treinamentos físicos. De novidade, a direção anunciou o executivo de futebol Felipe Gil.