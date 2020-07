Os clubes de futebol de Porto Alegre poderão retomar os treinamentos a partir de segunda-feira (13), anunciou o prefeito Nelson Marchezan Jr. em sua conta no Twitter na tarde desta sexta-feira (10). Assim, Internacional, Grêmio e São José terão algum tempo para se preparar para a

O comunicado foi divulgado no dia em que, indo para 43% - mais de 10% abaixo do ideal para que as medidas de isolamento surtam efeito.