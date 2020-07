Com oitavas pendentes, Liga dos Campeões tem PSG contra Atalanta nas quartas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Com duelos das oitavas de final ainda pendentes, a Liga dos Campeões contou com um sorteio incomum dos confrontos das quartas de final, nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça. Dos quatro duelos das quartas, apenas dois estão definidos: RB Leipzig x Atlético de Madrid e Atalanta x Paris Saint-Germain.

Os demais confrontos seguem em aberto porque a pandemia do novo coronavírus atrapalhou as disputas das oitavas de final. Assim, nas quartas, o vencedor de Real Madrid x Manchester City terá pela frente o vitorioso de Lyon x Juventus. Ou seja, há a possibilidade de Cristiano Ronaldo encarar seu ex-time.

Para tanto, o Real terá que reverter a derrota sofrida para o City no jogo de ida das oitavas, pelo placar de 2 a 1. A Juventus também que terá se recuperar, após ser batida pelo Lyon por 1 a 0 na primeira partida. Estes jogos pendentes serão realizados nos dias 8 e 9 de agosto em seus estádios originais.

O confronto restante das quartas de final da Liga dos Campeões vai reunir o vencedor de Napoli x Barcelona contra o vitorioso de Chelsea x Bayern de Munique. No primeiro duelo, Barça e Napoli empataram por 1 a 1. Já o Bayern aplicou 3 a 0 no time inglês, fora de casa, no jogo de ida.

O sorteio desta sexta também definiu o chaveamento das quartas. Quem levar a melhor no bloco Real x City e Lyon x Juventus vai encarar nas semifinais o vitorioso da série Napoli x Barça e Chelsea x Bayern.

A outra semifinal terá os vencedores dos duelos já definidos das quartas. Desta forma, o PSG pode ter motivos para comemorar. O time de Neymar vai encarar nas quartas a Atalanta, time de pouca expressão no cenário europeu. Se confirmar o favoritismo, a equipe francesa teria pela frente RB Leipzig, estreante nesta fase da Liga dos Campeões, ou o experiente Atlético de Madrid, que não vem empolgando desde o retorno do futebol na Europa.

A pandemia não afetou apenas os jogos das oitavas da competição europeia. Até mesmo o sorteio, desta sexta, foi diferente. Menos solene, contou com entrevistas à distância antes e depois da definição dos confrontos. Dirigentes, boa parte deles ex-jogadores, como os brasileiros Leonardo e Juninho Pernambucano, conversaram com os apresentadores pela internet, com falhas técnicas e de conexão, algo comum nas videoconferências em meio à pandemia.

Na quinta, a Uefa já havia definido que todos os sete jogos da fase final da Liga dos Campeões (quartas, semifinais e final) serão disputados em Lisboa sem torcida por causa do aumento de casos de coronavírus na capital de Portugal. A decisão foi confirmada no dia 23 de agosto, no estádio da Luz.

Antes disso, ainda pelas oitavas de final, os jogos foram mantidos em seus estádios originais. Assim, o Barcelona receberá o Napoli no estádio Camp Nou, em Barcelona; o Bayern de Munique enfrentará o Chelsea no Allianz Arena, em Munique; o Manchester City jogará contra o Real Madrid, no Etihad Stadium, em Manchester; e a Juventus duelará contra o Lyon no Juventus Stadium, em Turim. Mas a Uefa avisou que tem o direito de alterar o local dos jogos caso a situação da pandemia da Covid-19 se agravar nestas cidades.