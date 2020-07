Bola volta a rolar no dia 23 de julho no Rio Grande do Sul

O Gaúchão já tem data definida para retomar os jogos: 23 de julho. Após análise minuciosa dos protocolos apresentados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o governador Eduardo Leite se reuniu com o presidente da entidade, Luciano Hocsman, no final da tarde desta quinta-feira (9), quando foi definido o calendário do futebol gaúcho. Além disso, os treinos coletivos serão liberados a partir da próxima segunda-feira (12), em todo o Rio Grande do Sul.

Hocsman comemorou a volta da competição e agradeceu aos envolvidos nesta decisão. “Os clubes já foram informados e teremos uma reunião nesta sexta-feira (10) para alinhar os últimos detalhes para esta retomada. Quero agradecer ao governo do Estado e aos clubes que participaram de todos este processo e entenderam tudo que envolve o retorno do futebol gaúcho com toda a segurança”, resumiu.

O presidente da FGF confirmou que a regionalização proposta em protocolo está mantida. Dessa forma, as partidas devem ser realizadas em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre (Novo Hamburgo e São Leopoldo), Serra (Caxias e Bento Gonçalves) e Pelotas. Além disso, serão realizadas duas baterias com 50 testes para Covid-19 em meio aos treinos dos clubes - na apresentação e ao término da preparação técnica e física. As delegações estão limitadas a 31 pessoas, evitando o uso de vestiários, além dos protocolos adotados no dia a dia dos clubes.

Mesmo que o Grêmio tenha planejado treinar em Criciúma A partir da liberação dos treinos coletivos, os clubes da Capital definiram a programação para sequência final da preparação técnica e tática. O presidente Romildo Bolzan Júnior informou que o assunto está em avaliação., a tendência é de que o grupo permaneça trabalhando no CT Luiz Carvalho.

Já o Inter seguirá treinando no CT Parque Gigante. Pelo Interior do Estado, a maioria dos clubes já trabalham a parte física. As exceções são a dupla Bra-Pel, que deve retomar as atividades na próxima semana. O Aimoré iniciou a testagem nesta quinta-feira e o Novo Hamburgo se reúne nesta sexta-feira para definir uma data de retorno do elenco.

A competição está suspensa desde o dia 16 de março , quando foi realizada a 3ª rodada do returno. Ainda restam três rodadas a serem disputadas da fase classificatória para fechar o segundo turno. Na sequência, tem os jogos da semifinal e final. Caso o Caxias, campeão do primeiro turno, não vença esta fase, mais duas partidas ocorrerão para ser conhecido vencedor do Gauchão 2020.

A volta do futebol no Rio Grande do Sul será repleta de clássicos. A 4ª rodada terá Inter x Grêmio, Pelotas x Brasil-Pel, Juventude x Caxias e Novo Hamburgo x Aimoré. Além de Ypiranga x Esportivo e São Luiz x São José. A tabela com locais e horários deve ser conhecida nesta sexta-feira, após a reunião entre a FGF e os clubes participantes.