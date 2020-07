Inter se aproxima de acordo para remodelação do Gigantinho

Um antigo sonho da direção colorada está mais perto de sair do papel. A remodelação do ginásio Gigantinho deve ser definida nos próximos dias. Em reunião realizada na segunda-feira (6), o clube e uma das empresas interessadas na reforma fizeram ajustes para alinhar um acordo final em pontos específicos da concessão do espaço. Os pedidos do Inter serão analisados, e uma resposta é esperada em 10 dias. Os nomes das três empresas que apresentaram propostas são mantidos em sigilo.

Mesmo em tempos de pandemia, a atual gestão segue tratando assuntos como a revitalização do Gigantinho. O processo é acompanhado pelo Conselho Deliberativo, que designou duas comissões para tratar das propostas: Patrimônio e Negócios Estratégicos. O vice-presidente de Negócios Estratégicos, João Pedro Lamana Paiva, está entusiasmado para um desfecho feliz dentro deste prazo.

"Após reunião, as duas comissões emitiram os pareceres sobre as propostas e encaminharam para o presidente do Conselho, o desembargador José Aquino Flores de Camargo, que, por sua vez, convocou os conselhos envolvidos. As propostas foram analisadas e foi escolhida uma que se aproximou mais dos nossos interesses. Apontamos tópicos para que o pretendente possa dar uma melhorada. Se eles atenderem o nosso pedido, está pelada a coruja", revelou o dirigente, que aguarda o retorno para 10 dias.

Lamana Paiva utiliza a experiência de ter participado da montagem do Direito de Superfície junto a Andrade Gutierrez, na remodelação de negócio do novo Beira-Rio. "A ideia é fazer no mesmo molde: um contrato de 20 anos, podendo ser renovado por um período de 5, 10 ou outros 20 anos, dependendo de quem ganhar e da diretoria da época. Particularmente, acredito que 20 anos é um tempo bom para tirar o investimento", aponta o vice-presidente, destacando a localização nobre do Gigantinho e os 7.200 m² de área construída com capacidade para 15 mil pessoas, com possibilidade de utilização de duas a três vezes por mês.

A atual gestão trabalha com prazos para encaminhar o acordo e dar início às obras. Lamana Paiva explica que o início da reforma é relativo. Caso a proposta que está em tratativa seja definida em 10 dias, o projeto já passa para uma segunda etapa, que é o contrato. Em seguida, as partes já podem tratar do projeto de reforma que existe. "Não precisa ser exatamente aquele projeto que o Inter apresentou, mas tem de ser semelhante, moderno, parecido com o Beira-Rio. A terceira fase é encaminhar a papelada para a prefeitura e dar início à reforma", planeja.

Com otimismo, a direção trabalha com tudo alinhavado até o final deste ano, com 12 a 18 meses de obras, e o novo Gigantinho em funcionamento no primeiro semestre de 2022. A pasta de Negócios Estratégicos segue ainda tratando de outros três projetos: o Centro de Eventos na área ao lado do Beira-Rio, o Centro de Treinamentos em Guaíba e o entorno do Beira-Rio. Lamana Paiva explica que a pandemia freou as tratativas, já que estava previsto para 17 de março, na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, uma audiência pública sobre o entorno. O clube segue conversando com alguns vereadores, para quando os trabalhos forem retomados, o assunto voltar à pauta.