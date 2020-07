Jornal do Comércio

Após dias de muita discussão nos bastidores sobre como os pilotos se comportariam no grid da, devido aos atos planejados pela categoria para demonstrar apoio à diversidade e ao fim do racismo, chamou a atenção a divisão dos pilotos: embora todos estivessem usando camiseta com mensagem antirracista, seis dos 20 pilotos do grid decidiram não se ajoelhar.