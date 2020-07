Marketing do Grêmio aposta em benefícios para manter sócios

Em meio à pandemia do novo coronavírus e sem bola rolando, o Marketing do Grêmio precisou de ainda mais criatividade para chamar a atenção do torcedor. Pioneiro no País, o Tricolor foi o primeiro clube a lançar um conjunto de ações de benefícios ao sócio. Ainda diante deste cenário de grave crise financeira, foram lançadas as novas camisas que, de forma inédita, entraram em campo, mas não foi em jogo. Os jogadores vestiram o manto gremista para treinar.

A direção segue pensando em novas campanhas para manter o sócio próximo ao clube em meio à pandemia da Covid-19. Beto Carvalho, executivo de Marketing do Grêmio, fala na necessidade de valorização dos sócios junto à entidade, propiciando, mesmo em tempos de crise, benefícios que os mantenham fidelizados. Ainda sem conseguir fechar a tão desejada compra dos direitos de gestão da Arena, a diretoria mantém os pagamentos mensais de R$ 1,7 milhão. Em troca, foram negociadas algumas vantagens à torcida quando os jogos retornarem.

Depois de uma queda de aproximadamente 15% no número de associados em abril, o clube fechou o mês de maio com a manutenção do seu quadro. O lançamento da campanha de vantagens ajudou o Grêmio a manter cerca de 85 mil sócios ativos.

"Como o sócio não tem o benefício do jogo, a ideia foi agregar valor a outras ações que o envolvam sem a bola estar rolando. Entre as principais vantagens, o torcedor vai ter direito a um upgrade gratuito em assento no estádio, mediante check-in, o nome gravado em uma placa em painéis instalados na Arena, e ainda assistir um treino do time profissional em 2021, entre outras vantagens", cita o dirigente.

Mesmo com a venda das novas camisas iniciando apenas de forma on-line, já que as lojas físicas estavam fechadas devido aos protocolos de distanciamento social, a comercialização surpreendeu. Nas primeiras 24 horas, foram vendidas quase mil unidades, lembra Beto. "No mês de maio, a loja virtual chegou a um milhão de vendas, gerando um aumento de 500% nessa modalidade", conta. Como forma de agradecer e estimular que a torcida compre no site, a direção concedeu o dobro em desconto para quem se mantiver em dia com as mensalidades. Com isso, o gremista tem abatimento de até 20% no valor total.

"Dentro deste novo normal, estamos tentando, dia a dia, semana a semana, buscar novas formas de aproximar o torcedor da marca. Para o momento vivido, estamos tendo uma venda muito boa e uma ótima aceitação por parte da torcida. Acreditamos que, com o reinício dos jogos e uma visibilidade ainda maior da camisa, tenhamos um volume de venda ainda mais forte", diz.

No contexto de volta ao estádio, sem a presença do público, o Marketing já trabalha com algumas ações para compensar o vazio que será a Arena. Beto fala que ainda espera um posicionamento da Federação Gaúcha de Futebol para saber o que será permitido para trazer o espírito da torcida para próximo dos jogadores. "Ainda não posso adiantar nada, mas estamos vendo as possibilidades e a relação custo-benefício, muito importante neste momento de contenção de gastos", conclui.