Valtteri Bottas vence abertura da temporada 2020 na Áustria

Minutos antes do início do GP da Áustria, neste domingo (5), na abertura da temporada 2020 da Fórmula 1, vestindo camisas com a frase "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), os pilotos se ajoelharam em frente à linha de chegada pedindo o fim do racismo. Dos 20 competidores, seis não se ajoelharam durante a execução do hino. Devido à pandemia do coronavírus, não houve a presença de público no autódromo Red Bull Ring, em Spielber, na Áustria.

Entre os que não aderiram ao gesto de se ajoelhar e preferiram ficar de pé estão Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Daniil Kvyat, Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi. Às vésperas da largada, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, já tinha revelado em seu perfil oficial no Twitter que não iria se ajoelhar, o que, segundo ele, não significa que não está comprometido com a luta por justiça racial.

O atual campeão, Lewis Hamilton, terminou a prova em segundo, atrás de seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas. Punido com a perda de 5s por um toque em Alexander Albon, o inglês caiu para quarto. Com isso, Charles Leclerc, da Ferrari, ficou com a segunda colocação, e Lando Norris, da McLaren, chegou ao pódio pela primeira vez. Ao todo, 11 dos 22 carros não chegaram ao fim.

Com rígido esquema de segurança para evitar a disseminação do vírus, o número de profissionais envolvidos na prova foi reduzido em 75%, incluindo funcionários e imprensa. Os envolvidos são obrigados a fazer testes para a Covid-19 a cada cinco dias.

Com o calendário apertado, no próximo domingo (12), no mesmo circuito, ocorre a segunda etapa.