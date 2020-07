Bolzan sugere declarar Caxias campeão do Gauchão

O presidente Romildo Bolzan Jr. deu declarações fortes nesta quinta-feira (2). Sem esconder a frustração pelos vetos do governador Eduardo Leite aos treinos com contato físico, o mandatário gremista justificou a ida do clube para Santa Catarina e ainda cogitou a possibilidade de o Campeonato Gaúcho não ser encerrado dentro de campo. Bolzan está participando efetivamente no processo de logística para a ida do elenco para Criciúma, ainda sem data confirmada e sem o período de permanência estipulado.

"A ida é questão técnica, para dar continuidade na preparação. Precisamos dar um passo à frente no cronograma que foi estabelecido no futebol brasileiro, que prevê o início do campeonato para o dia 9 de agosto. Após tanto tempo de treino físico, é preciso evoluir para os contatos, principalmente coletivos e táticos", justificou.

Neste cenário, o presidente acredita que não terá datas suficientes para o Gauchão sem que o calendário conflite com o Nacional. "Estamos confiantes que o campeonato aconteça. Ainda tem sete datas para cumprir e a coincidência de datas poderá ser um fator complicador. Caso não tenhamos condições sanitária para avançarmos, creio que seja melhor declararmos o Caxias campeão", prevê Bolzan.