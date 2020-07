Uma temporada inédita e atípica na Fórmula 1

Uma temporada atípica. Assim será o ano de 2020 na Fórmula 1. Com quatro meses de atraso devido à pandemia do novo coronavírus, com algumas provas suspensas e a redução do calendário, finalmente os motores voltarão a roncar neste fim de semana. Domingo (5), a Áustria recebe a primeira de uma rodada dupla que se repetirá no domingo seguinte. O circuito de Red Bull Ring será o palco dos dois primeiros grandes prêmios da temporada.

Uma curiosidade é que, mesmo as corridas sendo disputadas no mesmo local, a primeira recebe o nome de GP da Áustria. Já, a segunda, será o GP da Estíria, estado onde o circuito de Spielber está localizado. A pista é a casa da Red Bull Racing, dos pilotos Max Verstappen, da Holanda, e Alexander Albon, da Tailândia. O treino de classificação será disputado neste sábado (4), às 10h. E a largada, tão esperada pelos apaixonados pela modalidade, será no domingo, às 10h10min. Os motores já roncam nesta sexta-feira, nos treinos livres.

Após o cancelamento em alguns países, a temporada 2020 terá entre 15 e 18 provas, diferentemente das 22 programadas no início do ano. O calendário ainda não está totalmente definido. A tendência é de que o anúncio das outras corridas seja feito nos próximos dias. Até esta quinta-feira (2), apenas oito provas haviam sido confirmadas, todas na Europa. Não à toa, este é o número mínimo de corridas que o campeonato necessita para ser validado.

Pela primeira vez na história, dois países irão sediar dois GPs, em finais de semana seguidos. Além da Áustria, a Inglaterra, no tradicional circuito de Silverstone, também terá provas duplicadas (acompanhe o calendário no box ao lado). O GP do Brasil ainda segue indefinido, aguardando a confirmação da organização do Mundial. Por causa da Covid-19, as chances de Interlagos ficar de fora são gigantescas.

A disputada do fim de semana será cercada por medidas restritivas, com diversos protocolos médicos e sanitários adotados para prevenir o contágio do coronavírus. Já está confirmado que as primeiras provas não receberão público, o que pode ser alterado ao longo da temporada.

Os paddocks serão limitados a funcionários das escuderias, sem a tradicional badalação com celebridades e nomes do esporte. Além disso, os jornalistas estão vetados. A premiação será realizada nos boxes, com o pódio cancelado.

CALENDÁRIO 2020

1ª etapa - 5 de julho Áustria (Red Bull Ring) 2ª etapa - 12 de julho Áustria (Red Bull Ring) 3ª etapa - 19 de julho Hungria (Budapest) 4ª etapa - 2 de agosto Inglaterra (Silverstone) 5ª etapa - 9 de agosto Inglaterra (Silverstone) 6ª etapa - 16 de agosto Espanha (Barcelona) 7ª etapa - 30 de agosto Bélgica (Spa) 8ª etapa - 6 de setembro Itália (Monza)

PRINCIPAIS PROTOCOLOS ADOTADOS