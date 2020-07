Eduardo Leite pede paciência e reafirma que não irá liberar treinos coletivos

O governador Eduardo Leite voltou a falar sobre um possível retorno do futebol no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (1º), em mais uma live para abordar as questões envolvendo a pandemia da Covid-19. Ele reafirmou que não irá alterar os protocolos de segurança adotados no Plano de Distanciamento Controlado . Com isso, os treinos coletivos não serão liberados nos próximos dias e o planejamento da Federação Gaúcha de Futebol para retornar o Campeonato Gaúcho no próximo dia 19 fica praticamente inviável. A entidade aguarda, para esta semana, um posicionamento do governo em relação aos protocolos apresentados para a retomada do Estadual.