Grêmio troca Porto Alegre por Criciúma para treinar de olho no Brasileirão

o futebol não é prioridade neste momento O Grêmio reagiu com mudança radical nos planos sobre treinos, ainda proibidos devido à pandemia no Rio Grande do Sul. O Tricolor comunicou, nesta terça-feira (30), que vai trocar Porto Alegre por Criciúma, em Santa Catarina. Segundo nota em seu site, o Grêmio tomou a decisão após a declaração do governador Eduardo Leite de que "".

O Tricolor e o rival Inter buscam liberação de atividades coletivas - hoje são apenas individuais -, em negociação com a prefeitura da Capital. Mas a entrada da cidade na bandeira vermelha do distanciamento controlado deixou mais distante a possibilidade. O Inter informou nesta terça que quatro jogadores testaram positivo para o novo coronavírus.

Ante a declaração de Leite, a direção tricolor informou: "o clube decidiu, não havendo o pleito do futebol atendido, procurar praças fora do Rio Grande do Sul visando à progressão dos treinamentos para atividades de contato, com vistas ao reinício do Campeonato Brasileiro, previsto para 9 de agosto". A escolha de Criciúma se deve à proximidade, por ficar no sul do estado vizinho.

O clube reconhece a legitimidade das definições do governo, mas ressalta que os protocolos adotados no Centro de Treinamento Luiz Carvalho seguem as determinações das autoridades públicas e de saúde". O Grêmio aponta a questão financeira como outro motivo para a troca de centro de treinamento: "o futebol precisa também sobreviver ao momento que é difícil para todos os segmentos da sociedade".