Venda de Arthur a Juventus vai render R$ 15 milhões ao Grêmio

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (29), a venda do volante Arthur para a Juventus. Os italianos pagarão € 72 milhões (R$ 442 milhões) aos catalães, além de € 10 milhões (R$ 61,5 milhões) em variáveis. A negociação não poderia se concretizar em melhor hora para o Grêmio. Nos próximos dias, o Tricolor deve receber por volta de € 2,5 milhões (R$ 15 milhões) pelo mecanismo de solidariedade, que concede 3,5% ao clube por ser um dos formadores do jogador.

Campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, o brasileiro chegou ao Barcelona no início de 2018 sob grande expectativa. Apesar de ter participado dos títulos da Liga e da Supercopa da Espanha na temporada 2018/2019, Arthur teve dificuldades para se firmar na Catalunha. Em pouco mais de dois anos, disputou 72 jogos (49 como titular), marcando quatro gols.

Após o anúncio da ida de Arthur à Itália, o Barcelona também formalizou a chegada do meio-campista bósnio Miralem Pjanic, de 30 anos, que defendia a Juve. Pjanic custou ao Barça € 60 milhões (R$ 367 milhões), com mais € 5 milhões (R$ 30,5 milhões) em variáveis. Seu contrato vai até junho de 2024. Ambos ainda terminarão a atual temporada com seus respectivos clubes.