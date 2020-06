Após cirurgia, Cuesta volta a realizar atividades no gramado

O torcedor colorado teve ao menos uma boa notícia neste fim de semana. Recuperado de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, o zagueiro Víctor Cuesta voltou aos treinos fisicos no CT do Parque Gigante. Separado dos companheiros de Inter, o argentino realizou corridas leves e exercícios de aquecimento. Não há, por enquanto, previsão de quando Cuesta retomará atividades com o restante do grupo.

No sábado (27), o elenco colorado concluiu a oitava semana de treinamentos após a pausa forçada pelo novo coronavírus. Os jogadores se reapresentam na manhã de hoje, divididos em pequenos grupos, para mais uma bateria de atividades físicas e técnicas.

Enquanto isso, o Inter se vê na iminência de uma batalha nos tribunais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu, na sexta-feira (26), um pedido do deputado estadual Fábio Ostermann (Novo) para investigar a doação do governo gaúcho de terrenos para o futuro CT do clube em Guaíba. O objetivo é apurar a divergência entre a avaliação de uma consultoria, que calculou a área em R$ 57 milhões, e o governo do Estado, que atribuiu ao terreno valor de menos de R$ 17 milhões.