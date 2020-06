Vice do Grêmio deixa hospital depois de três meses de luta contra Covid-19

O vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, Marco Bobsin, enfim venceu a luta contra o coronavírus. Internado no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde 15 de março, o dirigente recebeu alta na sexta-feira (26). Ele chegou a ficar 53 dias internado na CTI. A liberação foi comemorada pelo clube em suas redes sociais.

Bobsin, de 68 anos, participou, em março, de um jantar de confraternização entre dirigentes de Grêmio e Inter, antes do confronto entre os clubes pela Libertadores da América. Dias depois, vários dos presentes testaram positivo para o novo coronavírus, incluindo o presidente gremista, Romildo Bolzan. Depois de três meses de tratamento, a indicação médica é de que o dirigente permaneça em repouso domiciliar pelas próximas semanas.

O Tricolor deu folga aos jogadores no fim de semana, em meio aos esforços de recondicionamento físico antes da retomada do Campeonato Gaúcho. Na sexta-feira, foi anunciada a renovação do volante Darlan, de 22 anos, que assinou um novo vínculo com o clube até o final de 2023.