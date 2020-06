Grêmio - A direção fechou acordo com grupo de jogadores e vai parcelar cerca de 20% dos salários do elenco dos próximos três meses em 24 vezes. O acerto faz parte da segunda fase do plano de contingência do clube diante da crise do novo coronavírus. O acerto passa a valer a partir de julho.

Juventude - Após a reapresentação do grupo de atletas e a realização de uma nova bateria de testes para a Covid-19, o departamento médico anunciou, ontem, que o volante João Paulo testou positivo. Como o jogador sentiu sintomas leves, ele foi testado em casa e permanecerá em isolamento domiciliar, em Caxias do Sul. João Paulo estava no Paraná, onde sua família reside.

Arthur - De acordo com a Sky Sports, o Barcelona está encaminhando a venda do ex-volante do Grêmio. O clube catalão teria aceito a proposta da Juventus de ¤ 80 milhões (R$ 465 milhões) e aguarda o sim do jogador. Caso a venda seja concretizada, o mecanismo de solidariedade deve render aos cofres do Tricolor ¤ 2,8 milhões (R$ 16,3 milhões).

Tênis - O sérvio Novak Djokovic testou positivo para o coronavírus. Líder do ranking da ATP, Djoko participou, no último final de semana, de uma etapa do evento Adria Tour, promovido por ele, em Zadar, na Croácia. No domingo, o búlgaro Grigor Dimitrov já havia anunciado o diagnóstico positivo de Covid-19. Na segunda, foi a vez de o croata Borna Coric comunicar o mesmo.

NBA - A liga norte-americana de basquete pretende retomar as atividades no dia 30 de julho, mas já vem estudando medidas para proteger os atletas da Covid-19. Entre as recomendações, enviadas em memorando aos jogadores, está a possibilidade do uso de um anel inteligente que seria capaz de rastrear a presença da doença até três dias antes de os sintomas aparecerem.