Grêmio suspende tour na Arena e visitas ao museu

A Arena do Grêmio vai suspender a partir desta quarta-feira (24) o serviço Arena do Grêmio Tour e visitas ao Museu do Grêmio. As medidas seguem as restrições do novo decreto municipal de combate à Covid-19.

O último tour antes da suspensão ocorre às 16h desta terça-feira (23), cumprindo agendamentos já realizados. O retorno das atividades depende de novas definições da prefeitura de Porto Alegre.

Com a campanha "Tour de Volta Para Casa", o clube havia retomado os serviços no final de maio. O time segue com treinos individuais durante a pandemia.