Governador confirma treinos mesmo com a bandeira vermelha

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, tinha garantido, no domingo, que a dupla Grenal poderia seguir os treinamentos, após a mudança da bandeira laranja para vermelha na Capital. Ontem, o governador Eduardo Leite reafirmou a fala do mandatário municipal e disse que os clubes estão liberados para seguir os treinos físicos, sem contato, dentro dos protocolos sanitários adotados em meio à pandemia do novo cornavírus.

Grêmio e Inter, através de suas assessorias, confirmaram os treinamentos programados para a manhã de hoje.

Nos bastidores, a dupla Grenal segue atuando junto aos dois poderes para buscar a liberação dos trabalhos com contato físico. Na semana passada, o secretário de Esportes do Estado, Francisco Vargas, visitou os dois centros de treinamento e pode comprovar os cuidados tomados pelos departamentos médicos de cada clube.

Após sete semanas de atividades e a realização de duas baterias de testagem para a Covid-19, nenhum membro foi diagnosticado com a doença. No Grêmio, o atacante Diego Souza e o preparador físico Márcio Meira contraíram o vírus no período da quarentena e já estão curados.