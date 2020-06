Inter: 'Cuidados dentro do CT só têm referência dentro de um hospital', diz vice-presidente

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

live no Instagram do JC Explica Enquanto aguarda as definições de governo sobre o que vai poder seguir, o Internacional aposta na segurança dos protocolos adotados. "Os cuidados dentro do CT só têm referência dentro de um hospital", garante o vice-presidente colorado, Alexandre Chaves Barcellos, que falou sobre a expectativa de liberação de mais atividades, como treinos coletivos em, no Grenal da Pandemia.

Barcellos citou, na semana passada, as bandeiras vermelhas em outras regiões do Estado que dificultariam a ideia de retorno do Gauchão em julho. Esta semana é a vez de Porto Alegre passar de laranja à vermelha, que impediria, pelo decreto os treinos.

Na semana passada, Inter e Grêmio conversaram com o prefeito Nelson Marchezan Júnior tentando convencer a autoridade sobre avanços na flexibilidade. Marchezan chegou a dizer nesse domingo (21) que nada mudaria nas atuais rotinas, com preparo físico apenas e disse que vai avaliar o pedido dos clubes. A palavra final deve ser do governador Eduardo Leite.

"Não adianta pressionar, mas conversar e mostrar que os protocolos são totalmente cuidadosos e zelosos e temos de confiar em quem tem a gestão de todo o sistema de saúde, que é o governador, e dentro de Porto Alegre, o prefeito", observou Barcellos.

Sobre a possibilidade de jogos antes de agosto, o dirigente diz que nem se atreve a dar resposta. "A gente não consegue fazer previsão. É impossível", concluiu.

Para o vice-presidente, adiar a volta aos campos, mesmo sem público, torna cada vez mais apertado o calendário do ano. Ele cita que há movimento de alguns setores para que a CBF autorize jogos a cada 48 horas, "com o qual não concordo".

"É humanamente impossível fazer. Um jogador de futebol de alta performance chega a correr 12 a 13 quilômetros por jogo. É surreal. Isso surge pela pressão financeira da detentora dos direitos de televisão que tem campeonato vendido para patrocinadores. Estamos falando de um grande negócios que envolve bilhões de reais e milhares de empregos. Quem está no lado da gestão tem de ter o bom senso de poder saber até onde pode ir e a carga que pode ser colocada em cima de um", avaliou.

Para Barcellos, a carga de jogos não pode desconsiderar que um "jogador de futebol não é máquina, é um ser humano, sofre lesões, é um patrimônio de todos os clubes". "Não consigo compactar com a ideia que muitos dirigentes têm. Algumas competições não poderão ser jogadas em 2020 infelizmente."

Ele lembra que este ano tem a conclusão do Gauchão, Campeonato Brasileiro, cuja detentora dos direitos exige que sejam 38 rodadas (turno e retorno), a Copa do Brasil, que tem uma premiação significativa para os que forem galgando etapas, e a principal da América, que é a Libertadores.

"O primeiro Grenal da Libertadores foi um divisor de águas. A partir dali veio a pandemia."