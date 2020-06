Bandeira vermelha na região não veta treinos da dupla Grenal em Porto Alegre

O governador Eduardo Leite alterou, no sábado, de laranja para vermelha a bandeira da região de Porto Alegre no sistema de Distanciamento Social. Neste domingo, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, garantiu que os protocolos adotados pelos clubes da Capital permitem que os treinamentos sigam, sem contato físico. Dessa forma, Inter e Grêmio retornam, hoje, às atividades físicas e técnicas normalmente. O São José também deve dar sequência aos trabalhos no Passo D'Areia.

Já na Serra, após uma semana, a bandeira voltou a ser laranja na região. Com isso, Caxias e Juventude retomarão as atividades. O campeão do primeiro turno do Gauchão passará por mais uma bateria de testes para Covid-19 e, posteriormente, voltará aos treinos. O Juventude já havia realizado testes na semana passada e se apresenta amanhã para dar início aos treinamentos físicos. Em Pelotas, a situação é diferente. Mesmo que a bandeira tenha passado da amarela para laranja, a dupla Bra-Pel segue sem previsão de volta. Em Erechim, a bandeira laranja mantém o Ypiranga com os treinamentos.