A bola vai voltar a rolar no Brasil

Mesmo com a curva de casos do novo coronavírus ainda crescente no Brasil, a bola vai voltar a rolar, hoje, pelo Campeonato Carioca. No Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol e o governo do Estado se encontram para mais uma reunião para planejar a volta do Gauchão. A data prevista segue sendo o dia 19 de julho, podendo ser adiada em algumas semanas. Todos os campeonatos estaduais estão paralisados desde a segunda semana de março.

Nem a presença de um hospital de campanha, montado ao lado de uns dos portões de acesso ao estádio do Maracanã, fez com que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) vetasse a volta da competição. Flamengo e Bangu entram em campo pela 4ª rodada da Taça Rio, às 21h. Botafogo e Fluminense tem partidas marcadas para a próxima segunda-feira, mas ambos devem recorrer à Justiça, já que nem retornaram aos treinamentos. O Fogão marcou o retorno para este sábado. Já o Flu realizou testes para a Covid-19 no início desta semana e ainda não marcou uma data.

Em São Paulo, o governador João Doria anunciou ontem que os treinos de futebol das equipes da série A-1 do Paulista poderão ser retomados a partir do dia 1 de julho. Os clubes pretendiam voltar a partir da próxima segunda-feira, mas deverão assinar protocolos sanitários com a Federação Paulista de Futebol e com prefeituras. Os jogos serão avaliados em fases posteriores.

Em Belo Horizonte, a Federação Mineira de Futebol definiu, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, que o Campeonato Mineiro voltará a partir de 26 de julho, independentemente da curva de contágio do novo coronavírus, e com sede única. A ideia é reunir os 12 clubes no mesmo município e disputar as seis datas restantes em até 18 dias.

Com definições bem particulares e regionalizadas devido à situação de cada local, as competições devem ser retomadas em datas diferentes. No estado vizinho de Santa Catarina, os jogos estão marcados para voltar no dia 8 de julho. No Paraná, o Estadual ainda não tem data prevista.

No Nordeste, com estados sendo vitimados por milhares de óbitos pelo vírus, a previsão de volta para o Cearense está prevista para o dia 20 de julho. Em Pernambuco, a federação local também trabalha com a volta para o mês de julho. Na Bahia, não há nenhuma data trabalhada. Em Alagoas, os atletas recém estão começando a ser testados e o regional não tem previsão de ser reiniciado.

Já a Copa do Nordeste, tradicional torneio que reúne os clubes da região, deve adotar uma sede única, que deve ser escolhida entre os estados do Pernambuco, Bahia ou Ceará. A ideia é oferecer 15 dias para os treinamentos e outros 15 dias para finalizar a competição ainda sem data prévia.

PREVISÃO DE RETORNO DOS PRINCIPAIS ESTADUAIS