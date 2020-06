Federer passa por nova cirurgia no joelho e só volta a jogar em 2021

Sem atuar há mais de dois meses por conta da pandemia do novo coronavírus, o tenista Roger Federer teve um novo problema físico e precisou realizar um procedimento cirúrgico no joelho direito.

Em seu perfil no Twitter, o tenista suíço informou que a operação foi necessária após ele sentir problemas na região -Federer havia passado por cirurgia no mesmo joelho no fim de fevereiro. Com isto, ele vai perder o restante dos jogos que serão marcados marcados até, pelo menos, o fim do ano.

"Caros fãs, espero que vocês estejam seguros e saudáveis. Algumas semanas atrás, depois de ter sofrido um revés durante minha reabilitação inicial, tive que fazer um procedimento artroscópico rápido adicional no joelho direito", iniciou ele.

Na sequência da mensagem, o tenista afirmou que vai, a partir de agora, focar na recuperação e descartou qualquer tentativa de voltar ainda neste ano.

"Agora, como eu fiz antes da temporada de 2017, planejo levar o tempo necessário para estar 100% pronto para jogar no meu nível mais alto. Sentirei muito a falta dos meus fãs e da turnê, mas espero ver todos de volta à turnê no início da temporada de 2021. Tudo de bom, Roger."