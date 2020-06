Ronaldinho Gaúcho conta rotina em prisão domiciliar no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho está, desde abril, em prisão domiciliar em um hotel no Paraguai. O ex-jogador falou, em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, da Espanha, sobre a rotina que leva e as dificuldades de fazer o que não está acostumado. "Temos um tratamento excelente, tudo muito bem organizado no hotel. Estamos tranquilos e todos fazem de tudo para que passemos da forma mais amena possível. Estão sendo sessenta longos dias. As pessoas em casa devem imaginar o que deve ser não poder fazer o que está acostumado. Acredito que seja algo que ficará para sempre em todos nós depois de viver uma experiência tão complicada", disse.

Sobre o dia a dia, Ronaldinho contou que faz exercícios e acompanha mensagens de apoio de fãs. Recentemente, ele voltou a publicar mensagens no Twitter. "Fazemos esporte na academia quase todos os dias. Temos um ginásio em que podemos trabalhar e uma sala que nos adaptaram", afirmou. O ex-jogador e seu irmão Roberto Assis cumprem pena domiciliar após tentarem entrar no país com passaporte falso. Eles só poderão deixar o Paraguai quando a investigação terminar ou mediante uma liminar da justiça local.