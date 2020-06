Clubes podem se isolar para finalizar o Gauchão

Os clubes que disputam o Campeonato Gaúcho podem ser obrigados a ficar em regime de concentração por quase um mês para a retomada do torneio. A projeção é possível a partir da ideia de manter jogadores e funcionários em isolamento durante a realização das partidas restantes do Estadual. A nova data projetada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para a retomada dos jogos é 19 de julho.

A dupla Grenal e os outros dez times devem entrar em isolamento no próximo dia 19, sexta-feira, após nova testagem para o coronavírus. A ideia é manter atletas em hotéis e reduzir o fluxo também de comissões técnicas. Assim, o risco de contaminação se torna ainda mais controlado e, principalmente, visa evitar a possibilidade de contágio com familiares.

A projeção de quase 30 dias de concentração se justifica pelo calendário. A proposição é concluir a fase de classificação em uma semana - jogos domingo, quarta-feira e no domingo seguinte. A partir desse momento, ficam oito times na disputa de mata-mata. E o protocolo de distanciamento e testagem de jogadores e integrantes das delegações segue.

Ou seja, com avanço às fases eliminatórias do segundo turno, a dupla Grenal deve continuar isolada em hotéis, de acordo com a proposta a ser apresentada ao governo gaúcho e aos clubes.

Se o Caxias não vencer o segundo turno, o Campeonato Gaúcho terá final. A decisão deve ser confirmada para 9 de agosto, Dia dos Pais. A retomada de forma consciente do futebol está sendo arquitetada em uma parceria da FGF com o governo através do secretário do Esporte e Lazer, Francisco Vargas.

Além do isolamento dos jogadores, outra ação que vem sendo articulada é adotar duas ou três sedes para a disputa das partidas. Os locais são a Serra gaúcha, especificamente Caxias do Sul (estádio Centenário e Alfredo Jaconi) e Bento Gonçalves (Montanha dos Vinhedos). Além de Porto Alegre (Arena e Beira-Rio). Uma outra proposta, sugerida pela dupla Grenal, é utilizar os estádio e centros de treinamentos da Capital e o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.