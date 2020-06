Jogadores do Inter fecham um mês de treinos em meio à pandemia

Seguindo os protocolos médicos e as orientações dos órgãos de saúde, o Inter completou, na sexta-feira (5), um mês de trabalhos no CT Parque Gigante. Ainda sem uma data para o retorno das competições, a direção trabalha com o dia 15 de julho para uma possível volta do Campeonato Gaúcho. Caso a pandemia siga controlada no Estado, a tendência é de que os treinos com contato físico sejam retomados nos próximos dias.

Os jogadores e funcionários passaram por novos testes para a Covid-19 e todos apresentaram resultados negativos. As cinco semanas de exercícios físicos e técnicos serviram para a comissão técnica retomar o preparo do grupo.

O goleiro Marcelo Lomba não acredita que tanto o Inter como o Grêmio terão vantagem por esse período a mais de treinos. "Acredito que todas as equipes vão em busca do nível de competitividade de antes da parada. Vejo clubes com treinamento on-line e outros já voltando. Creio que vai dar para todo mundo se preparar bem."