Preparador físico do Inter revela detalhes da volta de Rodrigo Dourado

A rotina de treinos do volante Rodrigo Dourado é motivo de felicidade no CT Parque Gigante. Afastado dos gramados desde 10 de julho de 2019, na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o jogador teve o contrato renovado até o final de 2022 e, agora, inicia um processo de retreinamento com o preparador físico Cristiano Nunes. O profissional revelou, nesta quarta-feira (3), que o jogador não sente mais dores no joelho esquerdo e, agora, é questão de tempo para voltar a treinar com os companheiros.

Conforme nunes, neste primeiro momento, Dourado passará por exercícios mais leves, realizando movimentos que antes o incomodavam. Esta fase é de aquisição física do jogador. "Vemos com otimismo o fato de ele estar evoluindo e melhorando. Hoje, ele consegue fazer movimentos mais naturais, muda de direção e intensidade de corrida sem relatar desconforto", conta. O trabalho é cuidadoso e, com o passar das semanas, a tendência é de que o volante seja incorporado ao grupo.