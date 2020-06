Vice de futebol do Grêmio vê cenário propício à volta do Gauchão

Com o cenário da pandemia do novo coronavírus aparentemente controlado no Rio Grande do Sul, o vice de futebol do Grêmio acredita que a retomada do Campeonato Gaúcho possa acontecer já no próximo mês, assim como projeta a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Paulo Luz falou que o futebol é um negócio importante e que precisa ser tratado como tal. Nesta terça-feira (2), o dirigente explicou a situação financeira do clube, que está montando uma segunda fase do planejamento para tratar da crise gerada pela paralisação das competições.

"Estamos aguardando, já que a situação do Estado é controlada. Estamos estacionados diante de toda a pandemia e dos acontecimentos no País. Apesar das perdas, que lamentamos muito, estamos com a situação controlada. E, se o processo evoluir com esse ponto de equilíbrio e com as demais atividades sendo gradualmente retomadas, entendemos que, para o final de junho ou início de julho, os trabalhos sejam liberados (com contato físico). O futebol é um negócio, um entretenimento importante, que poderá ter o Campeonato Gaúcho retomado na segunda quinzena de julho, ou mais tardar no início de agosto", afirmou.

Uma das principais fontes de renda dos clubes passou a ser o associado. No caso gremista, a queda foi de apenas 15% no quadro social, mantendo cerca de 85 mil torcedores em dia. Mesmo assim, a direção já trabalha com uma nova fase de retenção de custos. A primeira foi aprovada e lançada no dia 16 de março. "Estamos preparando uma segunda etapa, que irá de 1 de julho a 30 de setembro. As dificuldades são muitas e temos um enxugamento muito sério, até porque não estamos entregando nosso produto. Vamos ter que repactuar as condições com os fornecedores e credores, reduzindo custos e remanejando pagamentos", explicou.

Também nesta terça-feira, pela primeira vez após a volta dos treinos em meio à pandemia, todo o grupo trabalhou na parte da manhã - o que será a rotina agora. Antes, as atividades eram realizadas de forma escalonada em dois turnos.