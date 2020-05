Na reta final de recuperação, Rodrigo Dourado renova até 2022

A diretoria do Inter vem promovendo uma série de renovações de contrato, estendendo o vínculo tanto com atletas do elenco principal quanto com jovens promessas da base. Na sexta-feira, foi a vez de um atleta com espaço cativo no coração da torcida vermelha. O volante Rodrigo Dourado, que estaria livre no final deste ano, assinou renovação até dezembro de 2022.

"Muito feliz com a renovação, com a confiança da diretoria e do clube. Espero voltar o mais rápido possível a jogar com a camisa do Inter, que foi o que sempre fiz desde pequeno", disse o atleta, em comunicado publicado pelo clube nas redes sociais.

Cria da base colorada, Rodrigo Dourado está afastado dos gramados desde julho do ano passado, após lesão no joelho esquerdo. A previsão é de que ele se junte aos treinos no CT do Parque Gigante nas próximas semanas, fazendo, inicialmente, trabalhos de recondicionamento físico. Até o momento, o atleta soma 223 partidas pela equipe, com nove gols.

No decorrer da semana passada, o Inter já havia anunciado as renovações de Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel. Todos devem ficar no clube até o final de 2021. Entre os mais jovens, Roberto, Johnny e Praxedes também estenderam seus vínculos.