Espanhóis encerram empréstimo e Caio Henrique deixa o Tricolor

Durou apenas cinco jogos a passagem de Caio Henrique pelo Grêmio. Na sexta-feira, o clube gaúcho comunicou que o Atlético de Madrid exerceu a cláusula prevista no contrato de empréstimo e solicitou o retorno do atleta ao futebol espanhol. A expectativa gremista era contar com o jogador até o final deste ano.

Em comunicado publicado no site oficial do Tricolor, Caio Henrique agradeceu ao esforço de todos que o trouxeram ao clube, deixando também uma mensagem especial aos torcedores. "Espero um dia poder retornar ao Grêmio, um clube que seguirá para sempre no meu coração", afirmou.

Caio Henrique vinha em valorização crescente desde o ano passado, quando se destacou pelo Fluminense. Ele também participou da Seleção Brasileira pré-olímpica, que garantiu vaga nos Jogos de Tóquio. Seu último jogo pelo Grêmio foi o Grenal da fase de grupos da Libertadores da América, quando acabou sendo um dos oito expulsos após confusão generalizada.

Após folga no final de semana, o Tricolor pensa em atividades com situações de jogo a partir de hoje, quando o elenco retoma os trabalhos. Estão previstas "movimentações, situações de jogo e trabalhos de velocidade", segundo material oficial do clube. O elenco segue dividido em seis grupos, com atividades divididas entre a manhã e a tarde.