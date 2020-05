Arena do Grêmio volta a receber visitações em tour e no museu

A casa do Tricolor volta a receber visitantes no Museu Hermínio Bittencourt e no tour pelo estádio. A partir desta quarta-feira (27), a Arena do Grêmio seguirá uma série de protocolos de prevenção ao novo coronavírus, a fim de garantir a segurança de quem for conhecer as dependências do clube. As atividades estão permitidas de acordo com o decreto nº 20.583 da prefeitura municipal de Porto Alegre.